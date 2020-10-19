أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أن إعلان الدول الأوروبية الكبرى (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا) الرافض لتوسع الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين، الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، هو رد عملي على مواصلة البناء الاستيطاني.
ورحب أشتيه -في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بإعلان الدول الأوروبية الكبرى رفضها للتوسع الاستيطاني، وحثها على الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وكانت (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا) قد أدانت، الجمعة الماضية، في بيان مشترك، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: رفض الدول الأوروبية الكبرى الاستيطان رد عملي على انتهاكات إسرائيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.