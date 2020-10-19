وزير خارجية الصين يشارك في اجتماع لمجلس الأمن حول الوضع في منطقة الخليج

يشارك عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في اجتماع وزاري يعقده مجلس الأمن الدولي غدا /الثلاثاء/ حول الوضع في منطقة الخليج.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة اليوم الاربعاء - إن الاجتماع سيعقد عبر تقنية "التحاضر عن بُعد"، مشيرا إلى أن روسيا بصفتها الرئيس الدوري لمجلس الأمن الشهر الجاري اقترحت عقد هذا الاجتماع، والصين تدعمه.
وأضاف جياو أن الصين تأمل أن تستغل الدول المعنية الاجتماع كفرصة لتخفيف حدة التوترات في منطقة الخليج.
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