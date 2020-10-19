واقعة غريبة.. شاب يتسلق برج ترامب للتحدث إليه.. شاهد

في واقعة غريبة، تسلق شاب أمريكي في مدينة شيكاغو، برج الرئيس دونالد ترامب، شاهق الارتفاع، للتحدث إليه.

ووفقًا لصحيفة "شيكاغو صن تايمز"، أظهرت لقطات تدلي الشاب عن طريق حبل من شرفة برج ترامب في الطابق الـ 16، أمس الأحد، حيث كان يطلب التحدث إلى الرئيس ومحاولة إيصال رسالته إلى وسائل الإعلام، حسبما أكد المتحدث باسم شرطة شيكاغو توم أهيرن.

وقال ضباط الشرطة في مكان الحادث إنهم يعتقدون أن الشاب استخدم حزام التسلق، وذلك لتأمين نفسه من أي حادث أو سقوط.

وذكر المتحدث باسم شرطة شيكاغو أن الشاب هدد بالقتل، لافتا إلى وجود مفاوض في المكان لإنزال الشاب.

وظل الرجل معلقًا في المبنى حتى وقت مبكر من يوم الاثنين، وأكد أهيرن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أنه "يتم بذل كل جهد لتحقيق نتيجة إيجابية لهذا الوضع" وذلك بعد ثماني ساعات من المفاوضات.

فيما منعت الشرطة حركة المرور حول برج ترامب، الذي يطل على نهر شيكاغو في 401 شارع واباش.

وتجمع حشد من المواطنين أمام البرج، وتساءل البعض عما إذا كان ذلك جزءًا من حيلة لفيلم باتمان المقبل، الذي تم تصويره في المدينة مؤخرًا.