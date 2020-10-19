إصابة مستشار للرئيس التشيكي بفيروس كورونا

أعلن مارتن نيجدلو، مستشار الرئيس التشيكي، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه لا يعاني من أي أعراض، ولم يتواصل مع الرئيس ميلوش زيمان منذ نحو 10 أيام.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الإثنين/ أن الاختبارات الأسبوعية أظهرت إصابة موظف آخر من مكتب الرئيس بالفيروس، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن اسمه.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئيس، جيري أوفتشيك، إنه يتم اتخاذ تدابير السلامة، مما يجعل الرئيس غير معرض لخطر الإصابة بالفيروس.