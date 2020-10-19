لارتفاع إصابات كورونا.. بولندا تحول الاستاد الوطني إلى مستشفى

تخطط بولندا لافتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في العاصمة وارسو، بعد زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19".
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الإثنين، في تصريحات صحفية: "بولندا تعتزم افتتاح مستشفى ميداني في الاستاد الوطني في وارسو، في الوقت الذي تواجه فيه زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتواجه زيادة العبء على النظام الصحي".
وأضاف مولر أن "غرف المؤتمرات بالملعب ستتحول إلى مستشفى بسعة 500 سرير لمرضى كورونا".
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، من المتوقع أن يتم افتتاح المستشفى في غضون أسبوع، مضيفة أن قرار بناء المزيد من المستشفيات المماثلة في عدد من المقاطعات سيتخذ في الأيام المقبلة.
وقالت وزارة الصحة، أمس الأحد إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بولندا ارتفع منذ يوم السبت، 8536 حالة ليصل إلى 175766 حالة في حين توفي 49 شخصا آخر، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3573.
وأعلنت السلطات البولندية، الخميس الماضي، فرض إغلاق جزئي في البلاد مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
فيما وضعت وزارة الصحة 152 مقاطعة في المنطقة الحمراء بعد أن سجلت بولندا أعلى إصابات يومية بفيروس كورونا.
وأكد رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق، أنه لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة للحكومة في الوقت الحالي من ضمان سلامة المواطنين، مشددا على أن كورونا تهديد حقيقي وخطر.
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