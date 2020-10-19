سفير السودان: الأزهر الشريف له دور مهم فى تعليم أبناء الخرطوم

أكد السفير السودانى لدى القاهرة محمد الياس حرص بلاده على التعاون الثنائي مع مصر وذلك للروابط التاريخية بين البلدين بالتركيز على المجالات التعليمية والعلمية والبحثية وخاصة مع مؤسسة الأزهر الشريف .

وأوضح "الياس"، خلال لقائه بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمشيخة الأزهر ، أن الأزهر أتاح الفرصة أمام السودانيين للتعليم مما كان له الأثر الكبير فى تلقى العلوم الدينية والدنيوية فى مجال التعليم الدينى والعلوم الأخري ، مؤكدًا على ضرورة تطوير هذه العلاقات وإستمرارها.

واستعرض السفير السوداني لدى القاهرة عددًا من مجالات التعاون مثل إتاحة فرص تعليمية لأبناء السودان وتخصيص منح دراسية لهم وابتعاث عدد من العلماء والدعاة لزيارة السودان والمساهمة فى تسيير قوافل طبية للسودان.

ومن جانبه، رحب الشيخ الدكتور أحمد الطيب بالسفير السوداني ووفده المرافق، مؤكدًا على عمق الروابط الأخوية بين البلدين فى مجالات عديدة التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، معربًا عن استعداد الأزهر لوضع إمكاناته لخدمة اشقائه فى السودان الذين تربطهم بمصر روابط الدم والرحمة، وانهم على استعداد تام لعودة العلاقات العلمية الثقافية كما كانت سابقًا، وابتعاث وفود من العلماء والدعاة لزيارة السودان وإتاحة فرص لأبناء الجالية بالمدارس والمعاهد الأزهرية بمصر كما أعلن عن استعدادهم لإرسال بعثة طبية من الأزهر الشريف للسودان.

ووجه السفير السوداني لدى القاهرة، الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على جهوده العظيمة ودعمه اللا محدود للسودان، مشيدًا بالتطورات العظيمة التى شهدتها مؤسسة الأزهر الشريف وأن رحلة البناء مقوماتها الاعتماد على الذات والتكامل بين البلدين.

كما قدم الدعوة لفضيلة شيخ الازهر لزيارة السودان.