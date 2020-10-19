انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات 5 + 5 الليبية في جنيف

انطلقت اليوم الإثنين، الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، في جنيف بسويسرا، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت البعثة الأممية في بيان: إن "انطلاق هذه الجولة من المحادثات تميز بلقاءات شخصية بين وفدي طرفي الصراع في ليبيا".

وأشارت إلى أن المفاوضات ستستمر حتى 24 أكتوبر، معربة عن أملها في أن تسفر عن ”حل جميع القضايا العالقة من أجل تحقيق وقف كامل ودائم لإطلاق النار في جميع أنحاء ليبيا“.

ويشارك في المحادثات الممثل الخاص بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز، وفق البيان.

وتأتي هذه المحادثات، بعد ساعات من تصريحات للمتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، حذر فيها من أن الميليشيات تخطط خلال هذه الفترة، للقيام بعمل عدواني.

وقال المسماري في تصريح تلفزيوني، أمس الأحد: إن "هناك أنباء عن نقل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا، لدعم الميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة الوفاق، مضيفًا أن أنقرة ”تجهز حاليًا قاعدة عقبة بن نافع بأحدث الأجهزة والمعدات، وتمت صيانة المهبط بها، وإنشاء مبان داخلها".