وزير الخارجية الأردني: نريد الوصول لسلام عادل في القضية الفلسطينية

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأثنين، إن بلاده تسعى للتوصل لسلام عادل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين.
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني: "موقف الأردن والكويت ثابت ويجب إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين".
وتابع: "يجب تكثيف العمل لإنهاء معاناة الشعب السوري، ومستمرون في التعاون مع الكويت في كافة المجالات".
وأشار الصفدي، إلى أن الكويت هي ثاني أكبر مستثمر أجنبي في الأردن.
من جانبه، لفت وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إلى أن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط متسارعة وتتطلب من الجميع التكاتف.
وقال: "مستمرون على نفس نهج العلاقات الثنائية مع الأردن".
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