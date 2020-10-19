الكرملين: روسيا والسعودية تناقشان التعاون لاستقرار سوق النفط

وكان الكرملين، أعلن فى وقت سابق، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، بحثا ملف أسواق الطاقة وتنفيذ اتفاقات أوبك+، حيث أكدا استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق فى هذا المجال للحفاظ على الاستقرار فى سوق الطاقة العالمى.

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