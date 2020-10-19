الكاظمى يصل فرنسا فى مستهل جولة أوروبية

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء، إنه من المقرر أن يتوجه الكاظمى، إلى قصر الإليزيه لعقد عدد من اللقاءات والمباحثات الرسمية، مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وكبار المسؤولين فى الحكومة الفرنسية، تتعلق بتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين بغداد وباريس فى مجالات متعددة.

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