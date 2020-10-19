مصرع مصري دهسًا في الكويت.. والشرطة تحقق مع القاتل |صور وفيديو

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأثنين، إن الشرطة الكويتية تمكنت من إلقاء القبض على شخص دهس وافد مصري بسيارته في منطقة السالمية.

وأضافت الصحيفة: "تمكنت المباحث من التوصل الى قائدة المركبة التي دهست شخصا مصري الجنسية، حيث تبين أنها مواطنة وأفادت بأنها لا تعلم عنه ولا تقصد دهسه وتمت إحالتها للتحقيق".

وتابعت: "المقيم من الجنسية المصرية مواليد 1967 فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في منطقة السالمية، في حين فر قائدها هربا عقب الواقعة".