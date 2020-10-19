مصرع مصري دهسًا في الكويت.. والشرطة تحقق مع القاتل |صور وفيديو

قالت صحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الأثنين، إن الشرطة الكويتية تمكنت من إلقاء القبض على شخص دهس وافد مصري بسيارته في منطقة السالمية.
وأضافت الصحيفة: "تمكنت المباحث من التوصل الى قائدة المركبة التي دهست شخصا مصري الجنسية، حيث تبين أنها مواطنة وأفادت بأنها لا تعلم عنه ولا تقصد دهسه وتمت إحالتها للتحقيق".
وتابعت: "المقيم من الجنسية المصرية مواليد 1967 فارق الحياة إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في منطقة السالمية، في حين فر قائدها هربا عقب الواقعة".
ونشرت صحيفة "الأنباء" لقطات مصورة من موقع حادث الدهس، حيث أظهر الفيديو الجثة ويحيط بها سيارات الأمن.
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