ترامب يحرض تجمعا حاشدا على حاكمة ميشيجان.. ومستشارته ترد: كان يستمتع بوقته

انتقدت حاكمة ولاية ميشيجان الأمريكية، جريتشن ويتمير، الرئيس دونالد ترامب، بعد التعليقات التحريضية التي أدلى بها عنها خلال تجمع انتخابي في نهاية الأسبوع.
ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت ويتمير إن تصريحات ترامب المتزايدة بعد أيام فقط من إحباط السلطات مؤامرة لاختطافها "تحرض على ذلك النوع من الإرهاب المحلي".
وفيما طالبت ويتمير، وهي تابعة للحزب الديمقراطي، ترامب بخفض التوتر، وصفت زوجة ابن الرئيس لارا ترامب دعوات الرئيس لسجن الحاكم بأنها ممتعة.
وذكر الحاكمة "كما تعلمون، إنه أمر مزعج للغاية أن رئيس أمريكا، بعد 10 أيام من مؤامرة اختطافي، قدمني للمحاكمة وإعدامي، بعد 10 أيام من الكشف عن ذلك، الرئيس مرة أخرى يلهمني ويحفزني ويحرض ضدي بنوع من الارهاب".
وأضافت "هذا خطأ يجب أن ينتهي.. إنه أمر خطير، ليس فقط بالنسبة لي ولعائلتي، ولكن للموظفين العموميين في كل مكان الذين يؤدون وظائفهم ويحاولون حماية إخوانهم الأمريكيين".
وكان ترامب خلال تجمع حاشد السبت في ميشيجان اتهم ويتمير، بإغلاق ولايتها دون داع لأنها تكافح جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى مناشدة جمهوره بكلمة "احبسها!" بعد أكثر من أسبوع بقليل من كشف السلطات الفيدرالية عن مؤامرة من قبل متطرفين لاختطاف ويتمير والإطاحة بالحكومة.
وبدلًا من إدانة دعوتهم أو تثبيط هذا النوع من اللغة المثيرة للانقسام، رد ترامب على الهتاف بقوله: "احبسهم جميعًا" - في إشارة إلى سجن خصومه السياسيين بإضافة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وعائلة منافسه الديمقراطي في الرئاسة الأمريكية جو بايدن.
فيما قللت لارا ترامب، التي تعمل كمستشارة كبيرة لحملة ترامب، من شأن تعليقات ترامب ورفضت المخاوف بشأن تأثيرها المحتمل.
وقالت لـ"سي إن إن" الأمريكية "حسنًا، انظر، لم يكن يفعل أي شيء، لا أعتقد كان يريد استفزاز الناس لتهديد حاكمة ميشيجان على الإطلاق"، مضيفة أنه كان يستمتع بوقته في التجمع".
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