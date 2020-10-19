بكين تنفي صحة تقارير أمريكية بالتهديد باحتجاز أمريكيين في الصين

نفت وزارة الخارجية الصينية اليوم /الاثنين/ صحة تقارير أمريكية تفيد بأن بكين أنذرت واشنطن مرارا من احتمال احتجاز أمريكيين في الصين ردا على محاكمة أكاديميين صينيين في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بهذا الشأن - إن "ما يثار من ادعاءات لا أساس لها تظهر محاولة الولايات المتحدة الخلط بين الأبيض والأسود، وتعكس عقلية الحرب الباردة".

وأضاف أن الجانب الأمريكي يقوم باعتقالات ومصادرة أدوات خاصة بدارسين صينيين ويتهمهم بممارسة أنشطة تجسس، وهي الإجراءات التي تضر بشدة بمصالح المواطنين الصينيين والتبادلات الشعبية بين الجانبين.

واعتبر جيان أن ما تقوم به الولايات المتحدة "غير أخلاقي ومدمر لصورتها"، وأن واشنطن تحاول من خلال ما تثيره "لعب دور الضحية، والبحث عن أي أعذار لممارساتها"، مؤكدا أن جميع الأجانب في الصين بمن فيهم الأمريكيون ليس لديهم ما يستدعي القلق بشأنه طالما التزموا بالقانون.