نتنياهو يتفقد وصول ثاني سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل.. صور

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إنه قام بزيارة ميناء حيفا (شمال)، لتفقد وصول ثاني سفينة شحن إماراتية إلى إسرائيل.

ونشر الحساب الرسمي لنتنياهو، تغريدة على حسابه الرسمي باللغة العربية جاء فيها: "رئيس الوزراء نتنياهو زار ميناء حيفا وتفقد الرصيف حيث ترسو سفينة الشحن الثانية التي وصلت إلى إسرائيل قادمة من دبي".

وأضاف: "هذا هو يوم تاريخي وهذه هي ثمار السلام التي يتمتع بها المواطنون الإسرائيليون".

وكانت أول سفينة إماراتية، محملة بالبضائع، قد وصلت الاثنين الماضي، إلى ميناء حيفا، وحوت حديدا ومعدات إطفاء ومعدات تنظيف ومعدات إلكترونية، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ووصلت سفينة الشحن الأولى إلى ميناء حيفا مباشرة من ميناء "جبل علي" في دبي، وحملت اسم "MSC-Paris"

وفي سياق المتصل، هبطت صباح اليوم الإثنين، أول طائرة إماراتية في مطار بن جوريون قرب تل ابيب، استعدادا لإطلاق 28 رحلة أسبوعيًا بين البلدين خلال الأسابيع المقبلة.

وتحمل الطائرة على متنها، وفدا من ممثلي مجتمع الأعمال والعلم والصحافة في إسرائيل إلى الإمارات التي سيزورونها لمدة يومين.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على موقعها باللغة العربية، إنه "لأول مرة في التاريخ، رحلة تجارية لشركة الاتحاد الرسمية الإماراتية تهبط في إسرائيل، ويظهر علما الإمارات وإسرائيل وهما يرفرفان عليها في مشهد رائع يعكس تجسيد السلام بين الدولتين".

وجدير بالذكر أن الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، صادق الخميس الماضي، على اتفاق السلام مع الإمارات، الموقع في واشنطن منتصف الشهر الماضي.