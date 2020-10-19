الكرملين: التعاون بين روسيا والسعودية يساعد على استقرار أسواق النفط

أكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم /الإثنين/ أن التعاون بين روسيا والسعودية قادر على التأثير على استقرار أسواق النفط.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم (الكرملين) ديمتري بيسكوف، ردا على سؤال عن سبب المحادثات المتكررة بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وما إذا كانت هناك خلافات بين الدول في اتفاق (أوبك +)، وما إذا كان الوضع في سوق النفط بشكل عام يثير مخاوف.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.
وقال بيسكوف: "نحن لا نتحدث عن خلافات، ولكن عن تعاون بين دولتين، أكبر منتجين للنفط، دولتان يمكن أن تؤدي إجراءاتها المشتركة إلى استقرار سوق الطاقة".
وردا على سؤال للصحفيين عما إذا كانت هناك أي مبادرات جديدة من قبل موسكو والرياض لسوق النفط، قال بيسكوف: "حتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي شيء".
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