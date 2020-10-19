المرصد السوري: تركيا تستعد للانسحاب من أكبر نقطة عسكرية لها بريف حماة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا تواصل استعدادات الانسحاب من النقاط المتمركزة بها الخاضعة لسيطرة القوات السورية في ريف حماة الشمالي.

وقال المرصد إن القوات التركية بدأت بحزم امتعتها تمهيدًا للانسحاب من النقطة التي تعد أكبر نقطة عسكرية لها في ريف حماة الشمالي، والتي تتواجد فيها منذ نحو عامين و4 أشهر.

وتأتي هذه العملية على الرغم من التصريحات التركية المتكررة من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان بضرورة انسحاب القوات السورية من جميع المناطق التي سيطرت عليها عام 2019، متوعدًا بطردهم منها في حال عدم انسحابهم.

وكانت القوات التركية لم تدفع ثمن استئجار الأرض التي أقيمت عليها النقطة لصاحبها، حيث أشار المرصد السوري في وقت سابق، أشار إلى أن الأخير لا يزال يطالب الفصيل العسكري الذي كان وسيطًا للقوات التركية لتشييد النقطة في أرضه بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وكان المرصد ذكر أمس الأحد، أن مرتزقة سوريين تنازلوا عن كل شيء من مستحقات مادية وغيرها وفضلوا العودة إلى سوريا نظرًا للمعارك الضارية بين أذربيجان وأرمينيا.

وقال المرصد، إن عدد القتلى في صفوف المرتزقة المشاركين بعمليات كاراباخ العسكرية، ارتفع منذ زجهم في الصفوف الأولى للمعارك من قبل الحكومة التركية إلى ما لا يقل عن 134 قتيلا، بينهم 92 قتيل اجرى جلب جثثهم إلى سوريا فيما لا تزال جثث البقية في أذربيجان.