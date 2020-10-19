أعطى رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم الاثنين، الإذن لكافة الولاة بإعلان حظر التجوال، ابتداءً من يوم غد /الثلاثاء/ وذلك في ظل أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالبلاد.
جاء ذلك خلال ترأس المشيشي، اليوم/الاثنين/، جلسة عمل بحضور وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدد من القيادات الأمنية العليا والتي تطرقت إلى الوضع الأمني بالبلاد، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر التجوال.
يذكر أن وزارة الصحة التونسية، أعلنت - في وقت سابق - أنه تم تسجيل 5752 إصابة بفيروس "كورونا"، خلال الفترة ما بين 13 إلى 16 أكتوبر الجاري، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات الحاملة للفيروس التاجي إلى 40 ألفًا و542 مصابًا، فيما سجلت 114 حالة وفاة جديدة، رفعت العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة إلى 626.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تعلن فرض حظر التجوال في أنحاء البلاد بدءا من غد لمنع تفشي كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.