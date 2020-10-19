أخبار اليمن : تصعيد عسكري متواصل لقوى العدوان بالحديدة

تصعيد عسكري متواصل لقوى العدوان بالحديدةواصلت قوى العدوان تصعيدها العسكري وخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما أصيب مواطن بقصف سعودي على صعدة، وشن الطيران عشر غارات على صعدة ونجران ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 248 خرقاً بينها تحصينات قتالية في الجبلية وغارتين لطيران تجسسي على الفازة وتحليق خمس طائرات حربية و 20 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والجبلية والتحيتا .

ونفذت قوى العدوان 42 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و 179 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة، واستهدفت بصواريخ الكاتيوشا باتجاه المطار ودوار الجمل ، وبالمدفعية منطقة الجبلية في مديرية التحيتا.

وأكد المصدر إصابة مواطن بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على مديرية شدا الحدودية بمحافظة صعدة، واستهدف قصف مماثل قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

وفي محافظة صعدة أيضاً ذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر، وغارة على مديرية باقم، كما شن غارة على منطقة الشبكة في نجران.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مديريتي رحبة وماهلية في محافظة مأرب.