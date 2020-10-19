أخبار اليمن : ارتفاع أسعار الذهب بفعل المخاوف من كورونا

ارتفاع أسعار الذهب بفعل المخاوف من كورونا
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، جراء بواعث القلق من تفاقم جائحة كورونا، بينما تعززت أسعار هذا المعدن أيضا بالآمال حيال حزمة تحفيز أمريكية جديدة قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وبحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينيتش، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.6 في المائة إلى 1909.90 دولار للأونصة، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 في المائة لتسجل 1912.40 دولار للأونصة.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 2.4 في المائة إلى 24.74 دولار للأونصة، فيما ارتفع البلاتين 1.2 في المائة إلى 870.69 دولار للأونصة.وكالات
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