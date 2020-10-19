أردوغان يهاجم شعبه: لا تفكرون وتحتاجون لإعادة هيكلة

وقال أردوغان، خلال كلمته فى حفل افتتاح مجمع جامعة ابن خلدون، إن "الاستقلال الفكرى أساس الاستقلال السياسى والاقتصادى"، وأشار إلى أن الفضل فى التقدم الغربى الذى يشهده العالم الآن يعود إلى التقدم الذى أحرزه الأتراك فى الماضى، وزعم أن تركيا استعادت مؤخرًا قوتها القديمة السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأضاف أردوغان، أن أصعب معركة تخوضها تركيا الآن هى المعركة الفكرية التى تواجهها هذه الفترة، حيث إنها لم تحرز نجاحًا كبيرًا فى التعليم والثقافة، على الرغم من النجاح الذى حققته فى جميع المجالات على مستوى 18 عامًا، وهى فترة حكم العدالة والتنمية، حسب قوله.

كما هاجم أردوغان، وسائل الإعلام فى تركيا، وقال إنه "على الرغم من قوة البنية التحتية لتلك المنصات، إلا أنها لا تعكس أصوات الأتراك وما يفكرون به، وأنها فى الوقت نفسه تحرض الشباب التركى على التقليد الأعمى للغرب، لذلك يجب أن يتم هيكلة الأسرة نفسها من جديد".