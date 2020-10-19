إصابة مستشار الرئيس التشيكى بفيروس كورونا

من جانبه، قال نيجدلو، إنه لا يعانى من أى أعراض، ولم يتواصل مع الرئيس ميلوش زيمان منذ نحو 10 أيام.

فيما قال المتحدث باسم الرئيس، جيرى أوفتشيك، إنه يتم اتخاذ تدابير السلامة، مما يجعل الرئيس غير معرض لخطر الإصابة بالفيروس.