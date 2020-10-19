إيران تسجل رقما قياسيا في وفيات كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما زادت الوفيات اليومية الجديدة بشكل قياسي.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد، وصل إلى 534631 حالة، بعد تسجيل 4251 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت سادات لاري أن خلال الساعات الـ24 الماضية تم تسجيل 337 حالة وفاة جديدة وبذلك وصل عدد المتوفين في إيران بمرض "كوفيد-19" إلى 30712 شخصًا.
وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس بلدية العاصمة طهران، محسن هاشمي، في وقت سابق، إلى فرض إغلاق شامل في العاصمة وعزلها صحيا عن باقي مناطق البلاد للحد من تفشي العدوى.
ولا يزال 30 إقليم من أصل أقاليم البلاد الـ31 في خطر داهم بسبب فيروس كورونا بما في ذلك العاصمة طهران، إذ وضعتهم السلطات في الخطوط الحمراء.
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