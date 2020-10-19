رئيس وزراء روسيا: الوضع الوبائي لدينا مازال صعبًا

قال رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، في تصريح، اليوم الاثنين، إن الوضع الوبائي في البلاد لا يزال صعبًا.
وأكد ميشوستين في اجتماع مع نواب رئيس الوزراء، أنه من المهم الآن تقليل مخاطر العدوى، والعمل على حماية الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك الأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس.
وفي وقت سابق اليوم أعلن المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، عن تسجيل حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا بلغت نحو 16 ألفا، ما يرفع أعداد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في البلاد إلى أكثر من مليون و415 ألفا.
وحصد فيروس كورونا في روسيا حياة 24366 شخصًا حتى الآن.
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