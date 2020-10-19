عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي خلفا لمشعل السلمي

صرح السيد البابلي، الأمين العام المساعد للبرلمان العربي، بأن النائب عادل عبدالرحمن العسومي، تولى رئاسة البرلمان العربي خلفًا للدكتور مشعل بن فهم السلمي بعد صدور الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتعيين الدكتور مشعل بن فهم السلمي الرئيس السابق للبرلمان العربي نائبًا لرئيس مجلس الشورى السعودي.

ويسري القرار ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 م.

وكان مكتب البرلمان العربي قد قرر في اجتماعه الذي عُقد في 15 أكتوبر 2020م أن يتسلم النائب عادل العسومي مهام رئيس البرلمان العربي بعد خلو منصب الرئيس وفقًا للنظام الداخلي للبرلمان العربي.