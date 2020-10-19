بإجمالي 342583 حالة.. السعودية تسجل 381 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد حالات الإصابة الإجمالية والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وسجلت الوزارة 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الإصابات في المملكة 342583 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 357 حالة تعاف جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 328895 حالة شفاء.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي توفيت جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 5185 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8487 والحالات الحرجة 844 حالة.
وكانت السلطات السعودية، بدأت أمس الأحد، تنفيذ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لأداء العمرة والزيارة، حيث شرعت في استقبال المعتمرين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.
كما سمحت السلطات لأول مرة منذ سبعة أشهر لمواطنيها والمقيمين بأداء صلاة الفجر في المسجد الحرام، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي.
وعلى غرار دول العالم فقد شددت المملكة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
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