ابنة صائب عريقات تكشف حقيقة وفاته بعد تدهور صحته بـ كورونا

كشفت ابنة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الاثنين، تطورات الحالة الصحية لوالدها.

وفي اتصال هاتفي مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، نفت دلال عريقات، وفاة والدها بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، لكنها أشارت إلى إنه في حالة صحية حرجة.

وكان مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي، أعلن صباح اليوم الاثنين، عن تدهور حالة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات المصاب بـ فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، قال المستشفى إن عريقات تدهورت صحته هذا الصباح بعد ليلة كانت فيه حالته مستقرة رغم خطورتها، مشيرًا إلى أن حالته أصبحت حرجة وأنه يتعرض لنوبات من ضيق التنفس ولا يزال تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح بيان المستشفى أن صائب عريقات يعاني من أزمة صحية بسبب زرع الرئة، ومشاكل في نظام المناعة، بالإضافة لإصابته بفيروس كورونا، ما ضاعف من أزمته الصحية.

وأشار المستشفى إلى أن كبار الأطباء المحترفين يقدمون العلاج اللازم لـ عريقات.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وافقت أمس الأحد، على علاج عريقات في أحد مستشفياتها بعد إصابته بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأصيب عريقات قبل أسبوعين بـ"أعراض صعبة" جراء إصابته بالوباء بسبب هشاشة حالته الصحية الناجمة، على حد قوله، عن نقص مناعته بسبب زرع رئة.

كما تعرض في مسار أوسلو مع إسرائيل لمشاكل صحية، من بينها نوبة قلبية خفيفة سنة 2012 وخضوعه لعملية زرع رئة سنة 2017 بعد معاناة من التليف الرئوي.