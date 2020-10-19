السودان يقدم 3 مقترحات للمحكمة الجنائية بشأن محاكمة المطلوبين في قضايا دارفور

أكد وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري، أن الحكومة قدمت 3 مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص التعامل مع المتهمين في قضايا دارفور.
وأضاف عبد الباري في تصريحات اليوم الاثنين، خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يتم التوافق بعد بين الجنائية والحكومة السودانية حول الآلية التي ستتبع لمحاكمة المطلوبين، ولذلك قدمت الحكومة 3 مقترحات للتعامل معهم.
وكانت شبكة "سكاي نيوز عربية"، نقلت عن مراسلها قبل المؤتمر، أن الحكومة السودانية قدمت ثلاثة مقترحات للمحكمة الجنائية الدولية بشأن محاكمة البشير وهي محكمة مشتركة أو المثول أمام المحكمة الجنائية أو محكمة خاصة في السودان.
ووصلت أمس الأحد، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا على رأس وفد من المحكمة، في زيارة إلى السودان تستمر عدة أيام.
وتُجري المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ووفد المحكمة، خلال الزيارة، عددا من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين في السودان، فضلا عن مناقشة سبل التعاون بين المحكمة والسودان، بخصوص المتهمين الذين أصدرت المحكمة بحقهم أوامر قبض، كما ستقدم المحكمة تقريرا للسلطات السودانية حول التقدم الذي أحرزته في قضايا المواطنين السودانيين التي تنظرها المحكمة.
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