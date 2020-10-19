وفد إماراتي يزور إسرائيل لمناقشة التعاون الاقتصادي وتوقيع مذكرات تعاون

أجرى وفد إماراتي زيارة إلى إسرائيل تلبية لدعوة من شركة "NETAFIM" أكبر الشركات الاسرائلية الرائدة في مجال حلول الري المبتكرة والزراعة المتقدمة وبرعاية من وزراة الزراعة والتنميه الريفية.

ووفقَا لوكالة الأنباء الإماراتية، جرى خلال الزيارة، بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين خاصة في المجال الزراعي والتقني.

وتأتي الزيارة تفعيلا لمعاهدة السلام التى تم توقيعها مؤخرا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

والتقى وزير الزراعة الإسرائيلي ألون شوستر، وجرى استعراض الفرص الإستثمارية المتاحة وسبل تعزيز التعاون التجاري والزراعي، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن الغذائي في البلدين.

كما التقوا عددا من المسؤولين في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية "Volcani " بحضور رؤساء المعاهد التابعة له، واطلعوا على أحدث الحلول والابتكارات في مجال الري والزراعة خاصة في مجال الأراضي الصحراوية والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا في مجال الحبوب والفواكه ومكافح الآفات والحشرات.

واجتمع الوفد بمسؤولي شركة " Netafim " أكبر الشركات المهتمة بقضايا الري والزراعة الصحراوية إضافة إلى لقاء عدد من مسؤولي الشركات المتخصصة في مجالات إنتاج الألبان والزراعة الرقمية وتوليد المياه من الهواء النقي وتقنيات ما بعد الحصاد وتقنيات التلقيح والزراعة المائية والسمكية والأسمدة والشركات المختصة بالمنتجات الطازجة وزيت الزيتون.

وفي ختام الزيارة، جرى التوقيع على أربع مذكرات شراكة استراتيجية وتعاون بين البلدين الأولى مع شركة "Netafim" لافتتاح مكتب إقليمي في الامارات لإعداد دراسات لتطوير عمليات الري والزراعة ومشاريع شركة الظاهرة الزراعية ومذكرة تفاهم.

كما تم توقيع شراكة ثانية مع شركة "grapa" لبحث تعاون الشركتين في زراعة وإنتاج الأصناف الجديدة ذات حقوق الملكية الفكرية في الفواكه الطازجة، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم ثالثة مع مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة الإسرائيلية " Volcani " بهدف إجراء دراسات حول آثار الملوحة على الإنتاج الزراعي.

ووقعت شركة الظاهرة الزراعية مذكرة تفاهم وشراكه رابعة مع شركة "waterGen " التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال إنتاج المياه من الهواء الطلق.