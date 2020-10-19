مجلس الوزراء الكويتي يعلن موعد انتخابات مجلس الأمة

وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر وذلك يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

ويفتتح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت غدًا دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة الكويتي.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن الأمير سيتفضل بافتتاح دور الانعقاد صباح يوم غد الثلاثاء بمبنى مجلس الأمة الكويتي.

من ناحية أخرى، صرح عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب خلف دميثير ان اللجنة رفعت اجتماعها عدم اكتمال النصاب كاشفا عن ان قانون ضمان ودعم متضرري كورونا ستتم إحالته إلى المجلس لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

وأوضح دميثير في تصريح بمجلس الأمة أن تعاونه مع الحكومة في تمرير هذا المشروع مرهون بتعاونها في إسقاط قروض المواطنين أو إيجاد آلية مناسبة لمعالجته.

وأكد رفضه لهذا المشروع والذي يكلف الدولة 3 مليارات دينار في ظل وجود عجز مالي بالميزانية يصل الى 14 مليار دينار.

وشدد على ضرورة إعادة تقديم القانون بإضافة إيجابيات أكثر مشيرا إلى ان تحويل الحكومة 3 مليارات الى البنوك قد ينطوي على شبهات.

واعتبر أن تعاون الحكومة في مسألة معالجة القروض يمنح النواب والمواطنين الدافع لتقبل المعالجات الحكومية لتعثر التجار او أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وبدأ تاريخ أول برلمان في الكويت بعد استقلال دولة الكويت واعتماد دستورها الخاص بها في ستينيات القرن العشرين ، وكان هذا المجلس مكونًا من خمسين عضوًا مثل أعضاء البرلمان الحالي.

يتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا ينتخبهم مواطنو دولة الكويت ، ويمكن لمجلس الوزراء انتخاب عضو مجلس الأمة لتولي منصب وزاري في إحدى الوزارات ، ويتمتع أعضاء مجلس الأمة الكويتي بحصانة موضوعية لحماية أنفسهم من تبعات الأقوال أو الأفكار.