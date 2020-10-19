حكومة بريطانيا: المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست انتهت بشكل فعال

كما قال الوزير البريطاني إن الاتحاد الأوروبي رفض مناقشة النصوص القانونية في أي مجال، مضيفا أن إجراء المزيد من المحادثات سيكون بلا معنى و"لن نقترب من حل".
وفقًا للوزير البريطاني، إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد تغيير الوضع، فيجب "إجراء تغيير جوهري" و"أن يكون جادًا في التحدث بشكل مكثف".
وفي غضون ذلك، قال كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إن الكتلة مستعدة لتكثيف المفاوضات.
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