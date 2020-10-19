الرئاسة اللبنانية تكشف تفاصيل تصريحات عون لوزير الخارجية الأمريكي

استقبل رئيس لبنان العماد ميشال عون​، اتصالًا هاتفيًا من ​وزير الخارجية​ الأمريكي مايك بومبيو​، جرى فيه الاطلاع على آخر مستجدات الأمور على الساحة اللبنانية، وفق ماذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وجرى خلال الاتصال عرض للعلاقات اللبنانية الأمريكية والتطورات الأخيرة، ومنها مفاوضات ​ترسيم الحدود​ البحرية الجنوبية مع الجانب الإسرائيلي.

وشكر ​عون​ الوزير بومبيو على الدور الذي تلعبه ​الولايات المتحدة​ كوسيط مسهّل للتفاوض.

وأكد على أن لبنان مصمم على الحفاظ على حقوقه وسيادته في البر والبحر.

وأبلغ الوزير الأمريكي، ارسال بلاده ​مساعدات​ لإعادة إعمار الاحياء التي تضررت في ​بيروت​ نتيجة الانفجار الذي وقع في ​المرفأ​ في 4 أغسطس الماضي.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، إن عون أكد لبومبيو تصميم لبنان على الوصول لاتفاق يحفظ حقوقه البحرية .

وتوجد مشكلات ومشاحنات على مستوى الصف الثاني في التيار الوطني الحر وحزب الله على خلفية تشكيل وفد للتفاوض حول ترسيم الحدود مع إسرائيل.

واختار عون شخصية دبلوماسية ضمن الوفد، وهو الأمر الذي يرفضه حزب الله تحت زعم منح المفاوضات طابعا سياسيا.

وتجاهل عون تحفظات الحزب ما دفعه لإصدار بيان يوضح فيه موقفه من الوفد وتشكيله.

وتمثل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مأزقا للحزب الذي يتخذ من صراعه مع إسرائيل مبررا للاحتفاظ بسلاحه خارج إطار الدولة.

وتأسست الشراكة بين التيار المسيحي والحزب الشيعي في أعقاب جولة عسكرية بين لبنان وإسرائيل في 2006 فيما عرف بـ"اتفاق مارمخايل" على خلفية دعم عون للحزب حينها.

وقادت الشراكة السياسية بين المليشيا الموالية لإيران والتيار الحر إلى توافق حول دعم وصول عون لرئاسة الجمهورية مقابل توفير غطاء مسيحي لسلاح الحزب.

ويحمي سلاح الحزب مواقفه السياسية على الساحة الداخلية ويفاقم عدم التوازن في المشهد اللبناني الهش القائم على التوازنات الطائفية.