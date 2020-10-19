أخبار اليمن : التعليم الفني تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

التعليم الفني تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديدحددت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني يوم ١٢ ديسمبر المقبل موعداً لبدء الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل والتخرج بالمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع.

وأوضح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الفصل الدراسي الأول للطلاب الجدد سيبدأ السبت ١٩ ديسمبر بالمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بأمانة العاصمة وبقية المحافظات للعام الدراسي 2020- 2021م.

وأشار إلى أن الفصل الدراسي الأول سيبدأ في موعده المحدد حسب التقويم الدراسي على أن ينتهي في ٣١ مارس ٢٠٢١م، فيما تبدأ اختبارات نصف العام الدراسي بالمعاهد الفنية والمهنية في ٣ أبريل 2021م.

وذكر أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في ٢٢ مايو ٢٠٢١م وينتهي في ٨ سبتمبر من العام ذاته، تليها بدء اختبارات النقل للمستويات في ١١ سبتمبر وكذا الاختبارات العملية للثانوية المهنية والاختبارات النظرية للنقل والمواد الثقافية والأساسية لدبلوم التدريب المهني في ١٨ سبتمبر 2021م.

ولفت الوزير غازي إلى أن الاختبارات العملية للدبلوم التقني ودبلوم التدريب المهني ستبدأ في ٢٥ سبتمبر ٢٠٢١ م لمدة أسبوع، بينما تبدأ الاختبارات النظرية العامة للدبلوم التقني والثانوية المهنية ودبلوم التدريب المهني في ٩ أكتوبر من العام ذاته.

ودعا الطلاب والطالبات الراغبين الالتحاق بالمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع الحكومية والخاصة، إلى المبادرة بالتسجيل الالكتروني عبر موقع البوابة الالكترونية التابعة للوزارة (http://Www.tanseek.net .

وشدد على ضرورة الالتزام بالتقويم الدراسي الجديد لضبط العملية التعليمية وضمان إنجاح سير العملية التعليمية في المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع.

