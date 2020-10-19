دخل أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الاثنين، في غيبوبة إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.
وأكد مستشفى هداسا عين كارم الإسرائيلي ومصادر فلسطينية لـ"دوت الخليج" نبأ تدهور صحة عريقات (65 عاما).
وطالب الأطباء في المستشفى أفراد عائلة عريقات بالتوجه للمستشفى للبقاء إلى جانبه بعد دخوله في غيبوبة، حيث بات يخضع للتنفس الاصطناعي.
ويقول التقرير الطبي لعريقات إنه مصاب بفيروس كورونا وبجرثومة في الرئة الاصطاعنية التي زرعها في عملية جراحية قبل عامين.
وكان المستشفى أعلن في وقت سابق أن عريقات بات في وضع صحي حرج، مع تدهور حالته الصحية.
وقال المستشفى في بيان "قضى السيد عريقات ليلة هادئة ولكن طرأ هذا الصباح تدهور في حالته يصنف بأنه حرج، سبب ضيق تنفس".
وأضاف أنه "تم إنعاشه وتنويمه"، وكان عريقات (65 عاما) والمصاب بتليّف رئوي، خضع لعمليّة زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017 قبل استئناف نشاطه.
وكانت عريقات نقل من منزله بمدينة أريحا بالضفة الغربية إلى مستشفى إسرائيلي، الأحد،
وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية أن كبير المفاوضين، الذي يعاني مشاكل مزمنة في الرئة، مصاب بفيروس كورونا المستجد.
ويشغل صائب عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عريقات في حالة حرجة.. والمستشفى الإسرائيلي يستدعي عائلته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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