إصابات كورونا تتجاوز الـ 40 مليون إصابة حول العالم

ووفقًا للبيانات، أكدت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، صباح اليوم الإثنين، أن إجمالى الإصابات وصل إلى 40.063.000 مليون
وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين تجاوز 27.5 مليون، بينما اقترب عدد الوفيات من 1.114 مليون حالة. وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات، تليها الهند، ثم البرازيل، وروسيا والمكسيك.
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