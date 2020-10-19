بعد توقفها بسبب كورونا .. كامالا هاريس تستأنف حملتها الانتخابية

ووفقًا لفريق المرشحة الديمقراطية، فمن المقرر أن تلتقى هاريس بالناخبين المبكرين فى أورلاندو وجاكسنوفيل بولاية فلوريدا، اليوم، حيث تلقى كلمة بينهم.

وفى فلوريدا التى تعد أكثر الولايات منافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين، يمكن للناخبين المبكرين الإدلاء بأصواتهم ابتداءً من اليوم، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 3 نوفمبر المقبل.

وكانت كامالا هاريس علقت جولاتها الانتخابية يوم الخميس الماضى، بعد ثبوت إصابة رئيسة الاتصالات ليزا آلين، بفيروس كورونا.