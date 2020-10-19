بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا للإصابات اليومية بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بحسب "روسيا اليوم"، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" فى المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 18804، ليصل إلى مستوى 741212 حالات.
وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية فى البلاد الذى بلغ فى بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفى 17 أكتوبر 16171، وفى 18 أكتوبر 16982.
كما أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 80 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 43726 حالة.
ويأتى ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا فى بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفى 17 أكتوبر 150، وفى 19 أكتوبر 67.
وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة فى مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذى دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم فى وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدى لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.
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