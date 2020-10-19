إسبانيا تعزل مدينتي برغش وآراندا دي دويرو بسبب تفشي وباء كورونا 

قررت السلطات الإسبانية عزل مدينتي آراندا دي دويرو يوم الثلاثاء 20 أكتوبر، وبرغش يوم الأربعاء 21 منه، ابتداء من منتصف الليل بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبهذا القرار الذي سيبقى ساري المفعول لمدة 14 يوما يرتفع إلى 4 عدد المدن المعزولة وقائيا في إقليم قشتالة – ليون بإسبانيا، بعد أن أغلقت قبل ذلك مدينتا بالينسيا وسلامانكا.

الدخول والخروج من وإلى المدن المعزولة لا يُسمح به إلا في الحالات الضرورية، فضلا عن تشديد القيود على المحلات التجارية والمطاعم، والتي من بينها الإغلاق على الساعة العاشرة ليلا، فيما تبقى الفنادق مفتوحة حتى الحادية عشرة ليلا.

سكان برغش الـ 175 ألفا ونظراؤهما في آراندا دي دويرو وعددهم 32 ألفا قد يخضعون لتمديد العزل إذا استدعت الضرورة بعد أسبوعي العزل اللذين تقررا اليوم. ويتعين عليهم الصبر على مختلف القيود الخاصة بالتباعد الاجتماعي في المحلات التجارية والمقاهي واللقاءات العائلية، وحتى في أماكن العبادة وطقوس الجنائز.