أمريكا: اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يساعد على التصدي لنفوذ إيران الخبيث

أكد وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونتشين، اليوم الاثنين، أن اتفاق السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، يمثل أول خطوة نحو الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال مونتشين في مؤتمر صحفي عقب القمة الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل في أبوظبي، إنه واثق من أن دولًا أخرى في المنطقة ستوقع على اتفاق السلام مع إسرائيل، مضيفًا أن اتفاقات السلام ستنعكس بالإيجاب على شعوب المنطقة، وفقًا لما أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأوضح مونتشين أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل سيضع أسس للنمو الاقتصادي وزيادة الحوار والتعاون، لافتًا إلى أن البلدين يمكنهما أن يتعاونا في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد وزير الخزانة الأمريكي أن التعاون بين الإمارات وإسرائيل سيساهم في سياسة التصدي لإيران ونفوذها الخبيث في منطقة الشرق الأوسط.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد، اعتمد قرارًا في وقت سابق من اليوم بالمصادقة على معاهدة السلام والعلاقات الدبلوماسية الكاملة بين دولة الإمارات وإسرائيل ووجه بالبدء في الإجراءات الدستورية لإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على الاتفاق.
وأعرب مجلس الوزراء الإماراتي عن ثقته بأن معاهدة السلام مع إسرائيل، ستشكل رافدًا من روافد السلام والاستقرار لدعم طموحات شعوب المنطقة، مضيفًا أن الاتفاق "يعزز من سعيهم الحثيث لتحقيق الرخاء والتقدم، خاصة وأنه يمهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والمعرفية".
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