أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، بأن زوجة الرئيس الفرنسي، بريجريت ماكرون، دخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها مصابا بفيروس كورونا.
وقالت صحيفة "Sud Ouest" الفرنسية، إن حرم الرئيس الفرنسي تخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام بسبب مخالطتها شخصا مصابا بفيروس كورونا، موضحة أنه لم تظهر أعراض المرض عليها حتى الآن.
وأوضحت الصحيفة أن بريجريت ماكرون التقت يوم الخميس الماضي، بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم، ولذلك خضعت زوجة الرئيس إلى إجراءات الحجر الصحي.
وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت، أمس، تسجيل 29837 حالة إصابة جديدة بكورونا، بعد تأكيد 32427 حالة في اليوم السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خضوع زوجة الرئيس الفرنسي للحجر الصحي بسبب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.