خضوع زوجة الرئيس الفرنسي للحجر الصحي بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، بأن زوجة الرئيس الفرنسي، بريجريت ماكرون، دخلت الحجر الصحي بعد مخالطتها مصابا بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة "Sud Ouest" الفرنسية، إن حرم الرئيس الفرنسي تخضع للحجر الصحي لمدة 7 أيام بسبب مخالطتها شخصا مصابا بفيروس كورونا، موضحة أنه لم تظهر أعراض المرض عليها حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن بريجريت ماكرون التقت يوم الخميس الماضي، بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم، ولذلك خضعت زوجة الرئيس إلى إجراءات الحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية أعلنت، أمس، تسجيل 29837 حالة إصابة جديدة بكورونا، بعد تأكيد 32427 حالة في اليوم السابق.