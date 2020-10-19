اليونان تضع اللمسات الأخيرة على خطة بناء جدار على الحدود مع تركيا

أكدت الحكومة اليونانية أنها أنهت خططًا لبناء جدار على طول حدودها الشمالية الشرقية مع تركيا؛ بسبب مخاوف من أن المهاجرين قد يحاولون العبور الجماعي إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ستيليوس بيتساس، يوم الإثنين، إنه سيتم إضافة 26 كيلومترًا (16 ميلًا) من السور إلى قسم موجود يبلغ طوله 10 كيلومترات (ستة أميال) من السياج في مشروع تبلغ تكلفته 63 مليون يورو (74 مليون دولار) من المقرر أن يكتمل في نهاية أبريل.

ووقعت مواجهة على الحدود في وقت سابق من هذا العام بعد أن قالت تركيا إنها لن تمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بعد الآن، وحاول عشرات الآلاف العبور إلى اليونان.

ويختلف البلدان أيضًا بشأن حقوق الطاقة في شرق البحر المتوسط ​​في نزاع أدى إلى حشد عسكري خطير في المنطقة ومخاوف من نشوب صراع. تم اختيار أربع شركات إنشاءات يونانية لبناء الجدار الجديد وتحديث القسم الحالي من السياج ، الذي يمتد على طول نهر إيفروس أو بالقرب منه ، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من الحدود بين البلدين. وسيتم بناء الجدار الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار (15 قدمًا) باستخدام أنابيب فولاذية مربعة مجلفنة وأساسات خرسانية ، وفقًا لوزارة النظام العام اليونانية. وقال مسؤولو الشرطة يوم الاثنين لوكالة أسوشيتد برس إنه تم التخطيط أيضًا لشبكة كاميرات مراقبة لتغطية الحدود اليونانية التركية التي يبلغ طولها 192 كيلومترًا (120 ميلًا) ، في حين بدأت الشرطة بالفعل تجارب باستخدام صفارات الإنذار المحمولة عالية الطاقة ، بهدف ردع المهاجرين أثناء محاولتهم العبور وقال إلياس أكيديس ، رئيس رابطة ضباط الشرطة في منطقة الحدود اليونانية ، لوكالة أسوشييتد برس: "ستكون الكاميرات موردًا حيويًا لنا". "لقد طلبنا منهم لمدة خمس سنوات ونعتقد أنهم سيكونون فعالين للغاية." انخفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسافرون من تركيا إلى اليونان بشكل حاد هذا العام أثناء تفشي الوباء وبعد أن أدت المواجهة الحدودية إلى تشديد إجراءات الشرطة على الحدود. اتهمت تركيا اليونان برد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزرها في شرق بحر إيجه ، وهي تهمة نفتها أثينا. وتستضيف تركيا أكبر عدد من اللاجئين في جميع أنحاء العالم ، بنحو 4 ملايين شخص ، معظمهم من سوريا ، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. وزار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنطقة الحدودية يوم السبت بعد اختبار لتركيب جزء من الجدار الجديد.

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