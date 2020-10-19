18.8 ألف إصابة و80 وفاة.. ارتفاع حاد في إصابات كورونا ببريطانيا.. وويلز تخضع لإغلاق صارم

واصلت إصابات فيروس كورونا الارتفاع في بريطانيا، حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيلها 18804 إصابات و80 وفاة جديدة.

ذكرت الوزارة، إن مجمل الأعداد وصلت إلى 741212 ألف حالة.

وتشير هذه الحصيلة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد الذي بلغ في بيانات 16 أكتوبر 15650 حالة، وفي 17 أكتوبر 16171، وفي 18 أكتوبر 16982.

و أضافت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 80 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 43726 حالة.

يأتي ذلك بعد أن بلغ عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 16 أكتوبر 136 حالة، وفي 17 أكتوبر 150، وفي 19 أكتوبر 67.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد، إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل ما أمكن ذلك، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر، وقد تستمر مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية سريعة الانتشار.

و قالت السلطات في ويلز البريطانية إنها ستفرض إغلاقا صارما لمدة أسبوعين على "حاجز الحريق" اعتبارا من يوم الجمعة، حيث يتعين على الجميع، باستثناء العاملين الأساسيين، البقاء في منازلهم.