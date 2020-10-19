حملة جو بايدن تنفق أكثر من ترامب في الولايات الرئيسية للمعركة الانتخابية

حطمت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئاسية الرقم القياسي الشهري في سبتمبر، حيث جمعت 383 مليون دولار من الأموال، مقارنة بـ 248 مليون دولار جمعتها حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة ديلي تليجراف.

وبحسب التقرير، فإن حملة ترامب تتخلف الآن عن بايدن في الإنفاق على الإعلانات التلفزيونية، بما في ذلك الولايات التي تمثل ساحة معركة رئيسية مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيجان.

على هذا النحو، أنفق بايدن ما يقرب من 53 مليون دولار في هذه الولايات المتأرجحة الرئيسية خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 36 مليون دولار عن ترامب.

وتضمنت بعض إعلانات بايدن التي تم الترويج لها بشكل كبير تلك التي تنتقد ترامب لتعامله مع جائحة فيروس كورونا، وكذلك مخاطبة كبار السن، حيث أكد بايدن البالغ من العمر 77 عامًا أن "صحتهم وسلامتهم" ستكون مسؤوليته.

ومع ذلك، تؤكد نائبة سكرتير الحملة الرئاسية، سامانثا زاغر، أن "الإعلانات التلفزيونية هي جزء صغير من لغز التواصل مع الناخبين وأن حملة ترامب أتقنت فن استخدامها بأكثر الطرق الاستراتيجية والجراحية الممكنة".

وعلى عكس بايدن، كانت حملة ترامب أكثر اهتمامًا بالإعلان عبر الإنترنت ، وهي نفس الإستراتيجية التي استخدمتها في عام 2016. ذكرت صحيفة التليجراف أنه منذ سبتمبر أنفق دونالد ترامب 33.8 مليون دولار على الإعلانات عبر الإنترنت على Facebook و Google ، 165.8 مليون دولار منذ منتصف أبريل بشكل عام .

وأنفقت حملة بايدن 130.1 مليون دولار فقط على الإعلانات عبر الإنترنت خلال نفس الفترة ، ولكن منذ أواخر سبتمبر خصصت بالفعل حوالي 34.7 مليون دولار للإعلانات عبر الإنترنت.