حملة جو بايدن تنفق أكثر من ترامب في الولايات الرئيسية للمعركة الانتخابية

حطمت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن الرئاسية الرقم القياسي الشهري في سبتمبر، حيث جمعت 383 مليون دولار من الأموال، مقارنة بـ 248 مليون دولار جمعتها حملة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة ديلي تليجراف.
وبحسب التقرير، فإن حملة ترامب تتخلف الآن عن بايدن في الإنفاق على الإعلانات التلفزيونية، بما في ذلك الولايات التي تمثل ساحة معركة رئيسية مثل بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيجان.
على هذا النحو، أنفق بايدن ما يقرب من 53 مليون دولار في هذه الولايات المتأرجحة الرئيسية خلال الشهر الماضي، بزيادة قدرها 36 مليون دولار عن ترامب.
وتضمنت بعض إعلانات بايدن التي تم الترويج لها بشكل كبير تلك التي تنتقد ترامب لتعامله مع جائحة فيروس كورونا، وكذلك مخاطبة كبار السن، حيث أكد بايدن البالغ من العمر 77 عامًا أن "صحتهم وسلامتهم" ستكون مسؤوليته.
ومع ذلك، تؤكد نائبة سكرتير الحملة الرئاسية، سامانثا زاغر، أن "الإعلانات التلفزيونية هي جزء صغير من لغز التواصل مع الناخبين وأن حملة ترامب أتقنت فن استخدامها بأكثر الطرق الاستراتيجية والجراحية الممكنة".
وعلى عكس بايدن، كانت حملة ترامب أكثر اهتمامًا بالإعلان عبر الإنترنت ، وهي نفس الإستراتيجية التي استخدمتها في عام 2016. ذكرت صحيفة التليجراف أنه منذ سبتمبر أنفق دونالد ترامب 33.8 مليون دولار على الإعلانات عبر الإنترنت على Facebook و Google ، 165.8 مليون دولار منذ منتصف أبريل بشكل عام .
وأنفقت حملة بايدن 130.1 مليون دولار فقط على الإعلانات عبر الإنترنت خلال نفس الفترة ، ولكن منذ أواخر سبتمبر خصصت بالفعل حوالي 34.7 مليون دولار للإعلانات عبر الإنترنت.
وتجدر الإشارة إلى أن هيلاري كلينتون، الخصم الديمقراطي لترامب عام 2016، قامت أيضًا بجمع أموال أكثر من دونالد ترامب قبل أربع سنوات.
وتوقعت استطلاعات الرأي بثقة فوزها في ولايات ويسكونسن وميتشيجان وبنسلفانيا بهامش كبير، ومع ذلك، كان ترامب هو الذي حصل بالفعل على الأصوات في المناطق التي كانت تهتف سابقًا للمرشح الديمقراطي باراك أوباما.
مع بقاء أسبوعين حاسمين قبل 3 نوفمبر، يتصدر جو بايدن استطلاعات الرأي الوطنية بهامش مكون من رقمين متقدمًا على دونالد ترامب، بما في ذلك في هذه الولايات الثلاث المتأرجحة، وهو ما أدى على ما يبدو إلى دفع حملة ترامب الانتخابية.
ويوم الخميس، دعا كبير مستشاري ترامب وصهره جاريد كوشنر إلى اجتماع في البيت الأبيض حول تخصيص الأموال المتبقية للحملة، حسبما كشفت صحيفة واشنطن بوست حيث ناقش المسؤولون أيضًا "رسالة" الحملة، وفقًا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
وقال كبير المستشارين، جايسون ميلر، إنه ليس فقط دونالد ترامب، ولكن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يدافعون الآن عن مقاعدهم الـ 23 في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في 3 نوفمبر.
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