روسيا: لقاح "ابيفيك - كورونا" آمن وسهل الإنتاج وتداوله 2021

أكد المدير العام لمركز ابحاث ناقلات الامراض في موسكو، رينات ماكسوتوف، اليوم الاثنين، إن المزايا الرئيسية لـ لقاح ابيفيك كورونا، أنه لقاح طوره مركز أبحاث الدولة علم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، ويتميز بفعاليته وسلامته وبساطته في الإنتاج.

وقال ماكسوتوف، في مؤتمر افتراضي، اليوم الاثنين، أيضًا إن اللقاح يحتوي على أجزاء قصيرة فقط من بروتين فيروسي، ما يزيد من سلامته، مشيرا الى ان الميزة المتوقعة من هذا اللقاح مقارنة بمنصات اللقاح الأخرى هي فعالية اللقاح ضد السلالات المتطورة؛ لأن اللقاح يحتوي على مواد مقاومة لـ SARS-COV-2 ، فضلا عن بساطة إنتاجه

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وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل اللقاح الثاني في روسيا - الأول هو Sputnik V من قبل معهد Gamaleya - ضد فيروس كورونا، والذي تم نقله إلى التجارب السريرية بعد التسجيل.

ومن المقرر إدخال اللقاح الجديد EpiVacCorona في التداول المدني في 1 يناير 2021، وفقًا لبيانات من شهادة تسجيل اللقاح المنشورة في سجل الأدوية الحكومي.

ووفقًا لتتبع منظمة الصحة العالمية لتقدم مرشح اللقاح ، أكمل اللقاح الروسي الثاني المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وتم تسجيل اللقاح في أغسطس، ليصبح أول تطعيم في العالم ضد فيروس كورونا، وتم تطويره من قبل معهد جماليا، حيث عمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي كمستثمر رئيسي لتطوير اللقاح وتوزيعه.