مرصد الأزهر يحذر من احتمالية تنفيذ داعش لعملية إرهابية بإسبانيا

وأضاف التنظيم الإرهابى عبر إحدى منصاته الإعلامية باللغة الإسبانية، أنه سيظل يهاجم الغرب حتى آخر لحظة، موضحًا أن لديه أفضل قادة فى العالم، قادرون على «نشر النور فى الظلام، وأنهم الأبطال الشجعان الذين يمتطون خيولهم مثل ثوران البركان»!

وتعليقا على هذا التهديد، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، فى بيان، اليوم الإثنين، إن تنظيم «داعش» الإرهابى يحاول إثبات وجوده، خصوصًا مع توجيه هذا التهديد إلى «إسبانيا» التى يتخذ تاريخها الإسلامى ستارًا لترويج شعاراته الجوفاء، بعد أن أصبح خالى الوفاض من أية سيطرة حقيقية على الأرض.

وأكد المرصد على أنه لا ينبغى الاستهانة بمثل تلك التهديدات، خاصَّة وأن تنظيم «داعش» الإرهابى قد نفَّذ هجمات «برشلونة» التى وقعت فى 2017 بعد أن أطلق تهديده بوقت قصير.

ونبه المرصد إلى ضرورة أن تتأهَّب السلطات لصدِّ أى هجوم محتمل، فى الوقت الذى يستقطب فيه التنظيم عناصر جديدة عن طريق الإنترنت، والتى من المحتمل أن يستخدمها فى تنفيذ هجمات إرهابية.