إغلاق تام فى ويلز بسبب تفشى كورونا

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قال دريكفورد: "إذا لم نتخذ إجراءات الآن، لن نكون قادرين على تقديم الرعاية لمن سيمرضون بشدة" بسبب الجائحة، موضحًا أنه تم اتخاذ قرار فرض الإغلاق الكامل فى ويلز فى ظل الوضع الخطير جدًا.

ويتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى ويلز حاليًا، بمتوسط 2500 إصابة جديدة يوميًا، ما يشكل ضغطًا على الأجهزة الصحية.

ومن جانبه، أعلن رئيس الحكومة بأن اتخاذ قرار الاغلاق الكامل، الذى سيستمر حتى التاسع من نوفمبر المقبل، كان قرارا صعبًا، ولكنه يهدف لكبح تفشى الفيروس.

وأشار دريكفورد إلى أنه "اعتبارًا من الساعة 17:00 من مساء يوم الجمعة المقبل، سيكون على جميع سكان ويلز البقاء فى المنزل، وأن الاستثناء الوحيد للخروج سيكون للعاملين فى القطاعات التى لا غنى عنها، ومن ليس بوسعهم العمل من المنزل".