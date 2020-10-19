النظام التركى يعتقل 11 قاضيا ومدعيا عاما بتهمة الانتماء لجولن

وذكر موقع "تركيا الآن" أن مجلس القضاة والمدعين اتخذ قرار الفصل، بعد أن تعقبت النيابة العامة حساباتهم المصرفية واتصالاتهم بالمنظمة. يذكر أن مجلس القضاة والمدعين العامين التركى قد فصل 4500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ انقلاب 16 يوليو 2016 بتهمة الانتماء لحركة جولن.

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