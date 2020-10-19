إدارة مستشفى هداسا الإسرائيلي تطلب من عائلة عريقات القدوم لرؤيته وتوديعه

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الاثنين، بأن المستشفى الإسرائيلي الذي يعالج فيه القيادي الفلسطيني، صائب عريقات، تواصل مع عائلته وطلب منهم القدوم لتوديعه، وذلك بعد دخول حالته الصحية في مرحلة حرجة إثر إصابته بفيروس كورونا.
وذكرت الصحيفة أن مستشفى هداسا قام بتنويم عريقات ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، فيما يقول المتخصصون المشرفون على حالته إن وضعه الصحي حرج للغاية.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، قد نقل يوم الأحد إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن عريقات، بحاجة إلى رعاية عاجلة لأنه يعيش برئة مزروعة منذ 2017.
وتضاربت الأنباء حول وفاة عريقات خلال الساعات الماضية، إلا أنه لم تعلن حتى الآن أي جهة رسمية سواء كانت المستشفى أو أحد أفراد عائلته وفاة القيادي الفلسطيني.
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