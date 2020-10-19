دلال عريقات: لا تزال حالة عريقات حرجة وفريق طبي دولي يشرف على حالته

أعلنت كريمة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات دلال عريقات بأن حالة الدكتور عريقات لا تزال حرجة، وبأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته الصحية. ودعت كريمة كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات عن حالة الدكتور صائب عريقات واعتمادها فقط من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا". وكان التليفزيون الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات بفيروس كورونا، ثم قامت بحسب الخبر.

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