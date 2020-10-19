هل يطبّع العراق مع إسرائيل؟.. الإجابة لدى الكاظمي نهاية الأسبوع

صرح سياسي عراقي، بأن موضوع التطبيع مع إسرائيل سيتم مناقشته حكوميًا، وذلك بعدما قامت دولتا الإمارات والبحرين بتطبيع علاقاتهما بإسرائيل، وسط جهود أمريكية تحث الدول العربية على إقامة علاقات مع الكيان المحتل، وفق ما ذكرت شبكة آر تي.

قال السياسي العراقي ، مثال الآلوسي، اليوم الاثنين، إن ملف التطبيع سيطرح على الحكومة العراقية خلال زيارة مصطفى الكاظمي إلى لندن نهاية الأسبوع الحالي.

وذكر الآلوسي، أن "بريطانيا دفعت وتدفع باتجاه التطبيع العراقي الإسرائيلي".

وكشف أن " أول لقاء جمع رئيس حكومة عراقية مع وزير خارجية إسرائيلي في مقر الأمم المتحدة، كان بتنسيق وترتيب من رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير".

وأضاف الآلوسي الذي يحث الحكومة العراقية على إقامة علاقات مع إسرائيل، أن "الجالية اليهودية العراقية في إسرائيل كبيرة، وعلى العراق أن يتخلص من فكرة العداء لإسرائيل".

وخلال جولته الأوروبية، سيزور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لندن الأسبوع الحالي بعد أن ينهي زيارتيه إلى باريس وبرلين.