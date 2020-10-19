حالة عريقات حرجة

القدس المحتلة ـ (الوطن):

أفادت دلال عريقات كريمة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بأن حالة والدها لا تزال حرجة، وبأن فريقا طبيا دوليا يشرف على حالته.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية قالت إن الرئاسة والحكومة ووزارة الصحة الفلسطينية، يتابعون عن كثب تطورات الحالة الصحية لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والذي يعالج في مستشفى هداسا عين كارم.

وأضافت أن عريقات حُوِّل إلى مستشفى هداسا لمتابعة المشاكل الصحية التي يعاني منها بعد زراعة الرئة، حيث كان بحاجة إلى مركز متخصص بمتابعة مثل هذه الحالات.

وأشارت إلى أن عريقات أصيب بالتهاب رئوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

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